Mit dem Moorhuhn hat 1999 alles angefangen … Eigentlich wurde die Moorhuhnjagd als Werbespiel für Johnnie Walker (Whiskey) entwickelt, daraus wurde jedoch schnell eine Zeichentrickserie und sogar ein Comic.

Selbst Merchandiseartikel fanden reißenden Absatz. Heute haben sich sowohl die Spielziele als auch die Grafiken und die Spielweise erheblich verändert.

Kostenlose PC-Spiele

Praktischerweise lieferte Microsoft in seinen Windows-Programmen stets einige kleine aber feine Spiele gratis mit, die der Nutzer automatisch vorinstalliert hatte. Minispiele wie Minesweeper und Solitär sind seit Windows 8 nicht mehr dabei und müssen bei Interesse nachträglich speziell heruntergeladen werden.

Online-Games und Browser Games

Spiele für den PC können natürlich jederzeit heruntergeladen oder als CD gekauft werden. Beliebter sind aber Games, die man direkt online starten kann.

In der Anfangszeit der Onlinespiele handelte es sich noch über einfachere Spiele wie Text-Adventures oder Schachspiele. Mittlerweile sind jedoch neben Spieleklassikern auch komplexe Spiele in groß angelegten Spielewelten sowie Spiele um Geld in einem Live Casino möglich. Sogar die Lottozahlen können online getippt werden!

Die Online-Spiele sind für Einzelspieler oder für Gruppen (Multiplayer) möglich und finden über Browser-Plug-Ins statt. Andere Spiele setzen die Installation einer Software voraus, was gerade bei Actionspielen wichtig ist. Alle Spieler werden dabei mit dem Server des Anbieters verbunden.

Die Browserspiele können häufig auf dem eigenen Rechner stattfinden und sind daher für den Nutzer oft kostenlos. Vorsicht ist geboten, wenn man das Spiel aufstocken möchte - denn verbesserte Ausrüstungen sowie der Support kosten eine Gebühr.

FOTO: Pixabay.com / Perlinator

Classic Games und Apps

Viele Classic Games wie Pac Man oder Tetris können auf kostenlosen Webseiten online gespielt werden. Sie sind auch handytauglich und werden zum download in den Playstores für Handy Apps sowie auf Facebook gratis angeboten.

Doch auch hier gibt es überall Optionen, die diese zunächst kostenlosen Spiele durch Zusatzfunktionen aufpeppen und die nur gegen Geld erhältlich sind.

Gerade für Kinder sind PC-Spiele kritisch zu betrachten - vor allem, wenn die Spielzeit ausufert. Daneben besteht für diese, aber auch für Erwachsene, die Gefahr, sich hier zu verschulden, um im Spiel voranzukommen. Davon abgesehen kann jedes Spiel zu einem Suchteffekt führen.

Die beliebtesten Spiele 2019 - eigene Welten

Die beliebtesten Spiele sind fernab von einfachen Gedulds- oder Geschicklichkeitsspielen und haben mit den bekannten Classic Games nichts mehr zu tun. Hier findet der Aufbau ganzer Städte und Welten in der virtuellen Realität statt.

Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob im alten Ägypten oder im Mittelalter, als tapferer Wikinger oder Fantasy-Figur kann sich der Einzelspieler in einem Multiplayer-Universum mit anderen Gleichgesinnten zusammentun, um Kriege zu führen und Welten zu erobern oder knifflige Rätsel zu lösen und Schätze zu erbeuten.

Die beliebtesten Spiele findet man also eindeutig in der Action- und Strategiesparte in gut animierten virtuellen Welten. Um die Spiele auch wirklich genießen zu können, muss allerdings gewährleistet sein, dass der PC auch ausreichend für diese Anforderungen gerüstet ist. Wer jedoch einen ausreichend ausgestatteten Gaming-PC besitzt, kann sich an den folgenden Spielehighlights erfreuen:

Die Top 10 der kostenlosen Online Spiele

1. Testsieger und unangefochten auf Platz 1 ist das Echtzeit-Strategiespiel Forge of Empires, in dem die Spieler ein Imperium aufbauen können. Er startet ganz bescheiden in der Steinzeit und kann erst nach verschiedenen erfolgreichen Missionen aufsteigen, neue Technologien ergattern und in die nächste Epoche weiterkommen.

2. Auf Platz 2 steht League of Angels 3, in dem der nie enden wollende Kampf zwischen Drachen und Engeln tobt. Auch wenn es sich bereits um den 3. Teil handelt, muss der Spieler dennoch von vorn beginnen und sich Unterstützung anderer Spieler und Charaktere holen, um in den Schlachten bestehen zu können.

3. Platz 3 gehört den Wikingern. In War of Clans geht es mit den Wikingern auf Beutezug und in den Kampf! Die Reise startet mit dem Schiff und ein Beutezug folgt dem anderen, um die leeren Schatzkammern zu füllen und an die Spitze des Clans aufzusteigen. Highlight des Spiels ist die hervorragende Grafik.

4. Auf Platz 4 liegt das Epos Total Battle, bei dem der Spieler als Herrscher seine Siedlung von ein paar Hütten zur großen Stadt aufbaut und seine Armee stärkt, um epische Schlachten zu schlagen - mithilfe neuer Technologien und fantastischer Kreaturen.

5. Elvenar ist eine reine Fantasiewelt voller Elfen und liegt auf einem guten 5. Platz. Auch hier müssen das Land und die Siedlung entwickelt und vorangebracht werden - bei einem gleichzeitigen Aufbau der Armee.

6. Platz 6 ist ein weiteres Drachenspiel in der Top Ten. Aufstieg der Drachen ist ein MMO/Strategiespiel, bei dem es ebenfalls um den Aufbau und die Expansion des Königreiches geht, aber auch um die Stärkung der Armee und erfolgreiche Kämpfe.

7. Auf Platz 7 kommt es mit Grepolis zu einem Rendezvous mit den griechischen Göttern. In der Fantasiewelt kann der Spieler ebenfalls seine Stadt und Ländereien erweitern sowie neue Inseln besiedeln - aber er hat hierzu die Hilfe der alten Götter. Je nachdem, welcher Gott favorisiert wird, nimmt das Spiel einen anderen Verlauf.

8. Platz 8 - Panzer Rush - ist für Spieler, die die reine Kriegsatmosphäre des Zweiten Weltkriegs spannend finden. Neben der typischen Aufbaustrategie gibt es hier ein Gefecht nach dem anderen, in das der Spieler als Oberbefehlshaber seine Truppen erfolgreich führt.

9. Das Strategiespiel Throne: Kingdom at War ist auf Platz 9 und erfordert von den Spielern ebenfalls Aufbau- und Strategiefähigkeiten. Nach dem Aufbau von Siedlungen und Burgen und einer blühenden Wirtschaft darf auch eine kampferprobte starke Armee nicht zu kurz kommen, um das Imperium entsprechend zu verteidigen und zu erweitern.

10. Platz 10 führt die Spieler ins Weltall. Astro Conquest erfordert strategisches Geschick beim Ausbau der kargen Umwelt auf dem Mars sowie der Verteidigung des Planeten gegen Angreifer - aber auch gegen Sandstürme und gefährliche Strahlung.

Auf den weiteren Plätzen finden sich jedoch sogar noch innerhalb der Top 20 gleich zwei Seeschlachten mit Legend of Warship und River Combat sowie mit Tetlan die faszinierende Umgebung der alten Hochkultur der Maya. Farm-, Zoo- und Eisenbahnlastige Welten folgen bis zur Top 30. Somit ist wirklich für jeden Geschmack das passende Spiel dabei!