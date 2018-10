Namensänderung im PlayStation Network ab Anfang 2019 möglich

PlayStation-Network-Nutzer sollen ab Anfang 2019 ihre angezeigten Namen ändern können. Wie Sony ankündigte, soll das Feature zunächst für die Teilnehmer des Beta-Test-Programmes zur Verfügung stehen. dpa

Allerdings können die Nutzer nach Start der Funktion ihren Namen nur einmal kostenlos ändern. Jede weitere Änderung kostet 9,99 Euro, für Abonnenten von PlayStation Plus 4,99.

Die Namensänderung soll grundsätzlich mit allen Spielen kompatibel sein, die nach dem 1. April 2018 erschienen sind. In bestimmten älteren Spielen kann es zu Problemen kommen - in diesem Fall können die Nutzer ihren Namen auch einmal kostenlos zurückändern. Ob sich die Namensänderung lohnt, sollen Nutzer anhang einer Liste mit kompatiblen älteren Spielen entscheiden können, die Sony auf PlayStation.com zum Start der Funktion veröffentlichen will.

