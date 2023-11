Geschichte(n) zum Hören Der Kaiser in Trier: Was Napoleon 1804 bei seinem Besuch an der Mosel entdeckte (Podcast)

Napoleon im Jahr 1804 in Trier, das war aber auch ein Besuch mit langfristigen Folgen für die Stadt selbst: Denn des Kaisers Verfügungen in der Mosel hatten die Erhaltung eines gotischen Meisterwerkes, der Liebfrauenkirche, zur Folge - aber auch den Abriss eines ebenso alten Bauwerks, der Simeonkirche, weil sich darunter ein noch älteres Monument aus der Antike verbarg - eben die Porta Nigra. Und während die Revolution Kirche und Staat trennte und die Auflösung der Klöster zur Folge hatte, sorgte Napoleon mit der Schaffung der Vereinigten Hospitien für einen Ersatz in Bezug auf die Armenfürsorge. Was noch an den Franzosen in Trier erinnert? Gehen Sie ins Stadtmuseum! Dort ist der „Napoleonbecher“ zu bestaunen, den der Kaiser bei seinem Besuch verwendete.