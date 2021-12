Für PC und Konsole : „Nerf Legends“: Schneller Shooter ohne Blut

Berlin Plöpp statt Peng, Schaumstoffpfeil statt Kugelhagel - das gibt es mit der Nerf-Gun. Im Shooter „Nerf Legends“ kommt die Hassliebe vieler Eltern auf den Bildschirm - ganz ohne Blutspritzer.

Denn der Shooter in Hasbros Nerf-Welt kommt ohne übertriebene grafische Gewalt aus, ist aber trotzdem schnell und fordernd. Spielerinnen und Spieler landen in einer futuristischen Welt und treten mit Schaumstoff-Knarren gegen unzählige Roboter und Bossgegner an. Neben der reinen Fingergymnastik am Abzug gibt es kleine Rätsel, Sprungherausforderungen und Schalter-Rätsel-Parcours. Grafisch fühlt man sich nicht nur einmal an „Fortnite“ erinnert - alles ist quietschbunt.