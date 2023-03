Verbraucherschützer warnen : Netz-Betrug: Paypal-Phishing, KfW-Fake und Facebook-Abzocke

Hannover/Berlin Daten abjagen, Käufer prellen, Geld erbeuten: Cyberkriminelle machen das Netz unsicher. Misstrauen und Vorsicht helfen oft, die Betrüger zu entlarven. Noch sicherer ist es aber, ihre Tricks zu kennen.

Verbraucherschützer und Polizei warnen aktuell vor Betrugsmaschen, die Paypal, die KfW-Förderbank und Facebook betreffen. Wer in eine der Fallen getappt ist, sollte bei der örtlichen Polizei oder über die Onlinewache des jeweiligen Bundeslandes Anzeige erstatten. Damit es aber möglichst gar nicht so weit kommt, die drei Gefahren im Überblick:

2. KfW-Phishing: Betrüger missbrauchen den Namen der KfW-Förderbank und preisen in gefälschten Mails ein frei erfundenes „Sonder-Förderprogramm ISFP-01“ an, das angesichts der Inflation vor bevorstehenden Kostensteigerungen absichern können soll.

Wer in der Mail auf den Button „Jetzt Antrag stellen“ klickt, gelangt auf eine professionell gestaltete Seite, die der KfW-Seite täuschend ähnlich sieht, warnt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen.

Perfide: Viele Links auf der gefälschten Seite führen direkt zur echten KfW-Webseite, so etwa auch der Impressums-Link. Allerdings unterscheiden sich die Adressen der gefälschten („kfwfoerderprogramm-portal-start-id...com“) stark von der Adresse der echten KfW-Webseite („www.kfw.de“).

Wer mit dem gefälschten Antragsprozess fortfährt, gelangt schließlich zu einem Formular, in dem die Daten eingetragen werden sollen, um die es den Kriminellen geht: Name, Anschrift, Telefon, Personalausweisnummer, Bankname.

Die Betrüger seien überall, wo man bei Facebook nach Karten suchen würde, warnt „Watchlist Internet“: im Diskussionsforum der Veranstaltung, bei den Kommentaren darunter, auf dem Marketplace oder auch in speziellen Gruppen für Konzertkarten.

Teils wird den Angaben zufolge vorab auch nur der halbe Ticketpreis verlangt plus die Ausweiskopie als Sicherheit. Hier gilt: Niemals Geld überweisen oder mit der Paypal-Funktion „Geld an Freunde & Familie senden“ zahlen. In beiden Fällen ist das Geld weg, wenn sich der Verkäufer als Betrüger entpuppt.