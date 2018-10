später lesen Viele Hilfsmittel Neue App für Bahnfahrten mit Behinderung FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Mit der App „DB Barrierefrei“ will die Bahn Menschen mit körperlichen Behinderungen oder Sinneseinschränkungen eine digitale Hilfe anbieten. Die Anwendung stellt etwa Informationen bereit, die sonst nur per Durchsage oder auf Infotafeln in bestimmten Bereichen kommuniziert werden. dpa