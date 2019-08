Daten zu Feinstaub und Co : Neue App informiert über Luftqualität

Daten zu Feinstaub und Co

Wie sauber ist die Luft? In der App „Luftqualität“ können Nutzer sich die aktuellen Daten von mehr als 400 Luftmessstationen auf einer Deutschland-Karte anzeigen lassen. Foto: Umweltbundesamt/dpa-tmn.

Dessau-Roßlau Wie ist die Luft da draußen? Statt sich nur auf den subjektiven Eindruck zu verlassen, liefert einem die neue App des Umweltbundesamtes eine objektive Einschätzung.

In der kostenfreien Anwendung „ Luftqualität “ wird auf Basis der gemessenen Konzentrationen der drei Schadstoffe Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon ein Index ermittelt. Dieser stellt in fünf Stufen dar, wie es um die Luft an bestimmten Orten bestellt ist - von sehr gut bis sehr schlecht.