Drei Modelle : Neue Galaxy-S20-Reihe von Samsung mit bis zu 100-fachem Zoom

Drei neue Samsung-Modelle: Das Galaxy S20 (links), S20+ (Mitte) und S20 Ultra (rechts) treten gegen starke Konkurrenz aus China an. Foto: Till Simon Nagel/dpa-tmn.

München Samsungs neues Smartphone-Spitzenmodell heißt Galaxy S20 und kommt in gleich drei Ausführungen - die Variante Ultra hat einen 100-fachen Zoom.

Von Till Simon Nagel und Andrej Sokolow, dpa

Samsungs neues Galaxy S20 Ultra ist ein Smartphone der Superlative. Der Kamerasensor der Spitzenvariante S20 Ultra hat eine Auflösung von 108 Megapixeln, eine Kombination aus Kameralinsen und Software ermöglicht bis zu 100-fachen Zoomfaktor.

Möglich macht das die spezielle Bauweise der Telekamera. Sie ist wie ein Periskop konstruiert: Ein Prisma lenkt das Licht durch quer im Gehäuse verbaute Linsen auf den 48-Megapixel-Sensor. Die Kamera verfügt über 10-fache optische Vergrößerung, für mehr Zoom kommt Software zum Einsatz.

Riesen-Sensor und viele Kameramodi

Die 108 Megapixel des Hauptsensors werden nur im Ausnahmefall in einem Foto ausgespielt. Fertige Bilder haben eine Auflösung von 12 Megapixeln, wobei das S20 Ultra jeweils die Lichtausbeute von neun Pixel zu einem fertigen Pixel im Bild zusammenrechnet.

Hinzu kommt eine Reihe von neuen Spezialfunktionen. Etwa eine überraschend gut funktionierende Bildstabilisierung namens Super Steady beim Filmen von Videoclips in 4K- und 8K-Auflösung (3840 zu 2160 und 7680 zu 4320 Pixel). Videofilmer können per Knopfdruck im laufenden Film außerdem ein Standbild in 8K-Auflösung schießen.

Interessant ist auch Single Take. Diese Kamerafunktion nimmt eine Szene mit allen Kameras des Geräts auf. Per Software bestimmt das S20 selbsttätig Szenen, Bildausschnitte und Filter und liefert am Ende mehrere Vorschläge, aus denen Nutzer wählen können. Laut Samsung ebenfalls verbessert: der Nachtmodus und Zeitrafferaufnahmen.

Drei Größen und viele Ausstattungsvarianten

Rein optisch ähneln Samsungs S20, S20+ und S20 Ultra einer Kombination aus dem Vorgänger Galaxy S10 und dem Note 10. Ein Metallrahmen mit Glas an Vorder- und Rückseite, kaum vorhandene Ränder um die 6,2, 6,7 und 6,9 Zoll großen OLED-Displays mit hineingestanzter Selfie-Kamera und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz.

Die Space Zoom genannte Zoomfunktion steckt auch in den beiden kleineren Modellen des S20. Sie müssen sich allerdings mit 30-facher Vergrößerung begnügen und haben keine Telekamera in Periskopbauweise.

Im Inneren setzt Samsung auf den Chip Exynos 990, 128 Gigabyte (GB) Speicher als Einstiegsgröße, maximal gibt es 512 GB, dazu zwischen 8 und 16 GB Arbeitsspeicher. Viel Speicher, der beim Verarbeiten von 8K-Videos hilfreich sein wird.

Bereit für 5G-Netze und Dateien-Tausch mit Freunden

Zwar gibt es bereits eine 5G-Ausgabe des Galaxy S10, doch Samsung bewirbt sein S20 als erstes Mainstream-5G-Gerät. Von allen drei S20-Modellen soll es auch 5G-Versionen geben. Bis zu 20 Prozent der verkauften Geräte in diesem Jahr, so die Samsung-Prognose, werden 5G-fähig sein. Besonders im Bereich Videotransfer oder Onlinespiele ohne große Latenzzeiten versprechen sich die Koreaner erste spürbare Vorteile für Anwender - sofern die deutschen Netzanbieter flächendeckende Netze realisieren.

Die S20-Modelle bringen noch eine Eigenschaft mit, die im Android-Kosmos bislang nur umständlich oder über Umwege verfügbar war: schneller drahtloser Austausch von Dateien zwischen einzelnen Geräten. Mit Hilfe der Wifi-aware-Technologie sollen Samsungnutzer künftig - wie bei Apples Airdrop - schnell Dateien an Smartphones oder andere kompatible Geräte in der Nähe senden können. Mit der Quick share genannten Funkoption sollen auch Übertragungen an mehrere Geräte gleichzeitig möglich sein.

Stolze Preise zumindest zum Verkaufsstart

899 Euro kostet der Einstieg in Samsungs Galaxy-S20-Reihe, für das S20 Ultra werden mindestens 1349 Euro aufwärts fällig - je nach Speicherausstattung. Die Smartphones sind ab dem 13. März im Handel.

