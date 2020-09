Neuer Anstrich gefällig? : So verleihen Sie Ihrem Newsletter ein überzeugendes Design

In Zeiten zunehmender Digitalisierung boomt das Newsletter-Marketing. Sowohl Firmen als auch Selbstständige nutzen den regelmäßigen E-Mail-Versand, um Kunden über Neuigkeiten zu informieren. Diese Methode des Direktmarketings hat neben geringen Streuverlusten und kostengünstiger Umsetzung eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber alternativen Strategien.

Ein Template zu erstellen, benötigt in der Regel Zeit und Kreativität - einmal entwickelt, können Sie es jedoch immer wieder benutzen. Schauen Sie sich als Anregung kostenlose Newsletter-Template-Beispiele an, um sich inspirieren zu lassen.

Viele Menschen in Deutschland - darunter immer mehr Frauen - gründen mittlerweile Unternehmen. Ein erster Schritt dabei ist es, die eigene Marke und ein dazugehöriges ästhetisches Konzept zu entwickeln. Denken Sie sich Ihren Newsletter dafür als Teil der Marke. Das bedeutet, dass die Marke bereits auf den ersten Blick wiedererkannt werden sollte. Gestalten Sie Farben, Schriftarten, Logo und Sprache so, dass sie sofort mit Ihrem Projekt assoziiert werden.

Dabei ist das Verhältnis von Text und Bild keineswegs willkürlich: Vielmehr sollte es dergestalt sein, dass Ihre Botschaft optimal vermittelt wird. Davon abgesehen sorgt ein übersichtliches, klar strukturiertes Layout dafür, dass Leser sich gut zurechtfinden. Trennlinien zwischen Artikeln und farbliche Hervorhebungen wichtiger Inhalte lenken die Aufmerksamkeit auf Wesentliches. Zusätzlich hilft ein gewisser Anteil an Weißflächen dem Auge, sich auszuruhen. Schriftarten und Größen spielen eine wichtige Rolle in Bezug auf die Lesbarkeit eines Textes. Zu kleine Schrift hat zur Folge, dass sich das Auge anstrengen muss. Zu große Schrift hingegen wirkt unprofessionell und aufdringlich. Wählen Sie mindestens eine Schriftgröße von 11 und nur in Ausnahmefällen eine, die größer als 16 ist. Nutzen Sie eine einzige Schriftart, die an Ihr Corporate Design angepasst ist. Zu viele Schriftarten lassen einen Text chaotisch wirken und haben im schlimmsten Fall zur Folge, dass die Mail schnell im Mülleimer landet. Gleiches gilt für den Einsatz von Farben: Entscheiden Sie sich für eine oder zwei Farben, die dem Corporate Design entsprechen. Schwache Farbkontraste wirken beruhigend, sind jedoch oft nur schwer wahrzunehmen. Starke Kontraste fallen ins Auge, wirken jedoch schnell aufdringlich. Machen Sie Ihre Entscheidung also davon abhängig, wer Ihre Zielgruppe ist und was Sie vermitteln möchten.