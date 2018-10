Neues iPad und Mac-Laptop von Apple erwartet

Von Apple wird am Dienstag die Vorstellung einesneuen Modells des Tablet-Computers iPad Pro sowie eines Nachfolgersdes Einsteiger-Laptops MacBook Air erwartet. Der Konzern selbstmachte wie immer keine Angaben dazu, worum es bei der Präsentation inNew York (ab 15.00 Uhr MEZ) gehen wird. dpa

Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg aber soll unter

anderem eine neue Version des teureren und leistungsstärkeren Tablets

iPad Pro gezeigt werden, bei der das Display praktisch die gesamte

Frontseite ausfüllt. Ähnlich wie bei den neuen iPhones soll die

Gesichtserkennung zum Entsperren des Geräts den Fingerabdrucksensor

ablösen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Außerdem

erwartet wird ein Nachfolger für das Notebook MacBook Air - das

günstigste Laptop-Modell von Apple, das technisch in die Jahre

gekommen ist. Bloomberg zufolge soll auch eine neue Version des

Desktop-Computers Mac mini vorgestellt werden.

Das iPad Pro hatte Konzernchef Tim Cook vor einigen Jahren als Apples

Vision für die Zukunft des Personal Computers vorgestellt. Apple

packte immer leistungsstärkere Prozessoren in die Geräte, damit zum

Beispiel auch Fotografen oder Musikprofis damit arbeiten können.

Jetzt soll das iPad Pro laut Bloomberg neben der äußerlichen

Neugestaltung erneut mehr Rechenleistung bekommen.

Zudem werde der

vom iPhone bekannte „Lightning“-Anschluss durch einen USB-C-Port wie

bei aktuellen Modellen der Laptop-Reihe MacBook Pro ersetzt, hieß es.

Apple war 2012 vom ursprünglichen breiteren iPhone-Anschluss mit 30

Kontakten auf „Lightning“ umgestiegen. Damals wurde der Wechsel auch

damit begründet, dass die Geräte immer kompakter werden.

Apple musste in den vergangenen Jahren feststellen, dass der

Tablet-Markt anders funktioniert als das Smartphone-Geschäft. Die

iPads sind zwar die populärsten Tablet-Computer, doch der Markt

insgesamt wurde nicht so groß, wie anfangs erwartet. Nachdem Gründer

Steve Jobs 2010 das erste iPad-Modell vorstellte, zogen die Verkäufe

zunächst steil an, das bisher beste Quartal gab es im

Weihnachtsgeschäft 2013 mit gut 26 Millionen verkauften Geräten.

Allerdings stellte sich auch heraus, dass die Nutzer ihre iPads

deutlich später ersetzen als iPhones. Zudem sehen viele mit immer

größer werdenden Smartphone-Bildschirmen keinen Bedarf an einem

weiteren Gerät. Zuletzt wurden im Ende Juni beendeten Quartal rund

11,5 Millionen iPads verkauft.

Die Mac-Verkäufe sanken in dem Quartal im Jahresvergleich um 13

Prozent auf 3,7 Millionen Geräte. Das lag auch daran, dass das

Einstiegsmodell MacBook Air an Attraktivität verlor. Unter anderem

hat es einen deutlich schlechteren Bildschirm als das kleinere und

teurere MacBook und das größere und leistungsstärkere MacBook Pro.

Der Nachfolger des aktuellen MacBook Air werde ein 13-Zoll-Display

mit einer höheren Auflösung und einem schmaleren Rahmen rund um den

Bildschirm bekommen, schrieb Bloomberg.

Der Mac mini, ein kleiner Tischrechner ohne eigenen Bildschirm, solle

mit neuen Prozessoren und Funktionen stärker auf professionelle

Nutzer ausgerichtet werden, hieß es weiter. Spekuliert wird auch über

eine aufgefrischte Version der drahtlosen AirPods-Ohrhörer. Und

möglicherweise stellt Apple doch noch die bereits vor mehr als einem

Jahr für 2018 angekündigte Ladematte AirPower vor, mit der Akkus vom

iPhone und der Computer-Uhr des Konzerns gleichzeitig aufgefüllt

werden können.

