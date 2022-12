Jahreswechsel : Neujahrswünsche und Silvester-Sprüche: Ideen für Ihre Grüße per WhatsApp und Co.

Neujahrswünsche und Silvester-Sprüche: Ideen für Ihre Grüße per WhatsApp und Co.

Machen Sie anderen eine Freude und schicken Sie Neujahrswünsche zum Jahreswechsel! Hier finden Sie Vorschläge für Sprüche, die rund um Silvester gut ankommen.

Neujahrswünsche verschicken: WhatsApp, SMS, Grußkarte oder auf anderem Weg?

Bei der Auswahl der richtigen Sprüche sollte man sich vorab noch kurz Gedanken machen, auf welchem Weg man sie verschicken will. Denn es macht in manchen Fällen einen Unterschied, ob die Neujahrswünsche sofort gelesen werden oder erst etwas später.

So kann man davon ausgehen, dass Silvester-Sprüche ganz schnell den Adressaten erreichen, wenn Sie einen Messenger wie WhatsApp verwenden oder eine SMS schicken. Bei einer Mail dauert es vielleicht etwas länger. Bei einer Grußkarte kann es auch sein, dass sie überhaupt nicht an dem Tag gelesen wird, an dem man es denken würde. Das hängt nicht zuletzt davon ab, wie sie zugestellt wird. In diesem Fall empfehlen sich allgemeine Wünsche für das neue Jahr und nicht die Wünsche für einen guten Rutsch in der Nacht auf 2023.