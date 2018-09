NHL 19: Vom zugefrorenen See in den Madison Square Garden

Wer am Bildschirm Eishockey spielen will, landet automatisch und zwangsläufig bei Electronic Arts und der jährlich erscheinenden NHL-Serie. Der aktuelle Teil NHL 19 punktet mit neuen Features und Legenden wie Wayne Gretzky.

In NHL 19 kehrt das Eishockey zu seinen Wurzeln – sprich: nach draußen – zurück. Spiele im Freien gehören jetzt dazu - der Spieler kann sich in mehreren Modi vom Hobbyschützen auf dem zugefrorenen See zum Profi hocharbeiten. Eine nette Idee, die technisch sehr gut umgesetzt wurde. Die Real Player Motion Tech Gameplay-Technologie. RPM Tech ermöglicht explosives Skating mit schnellerer Beschleunigung und besserer Reaktivität. Außerdem ermöglicht eine neue Kollisionsphysik noch härtere und spektakulärere Checks.

In World of CHEL, einer neuen Spielzentrale, werden neue und alte Charakter-Modi unter einem einzigen Belohnungssystem zusammengefasst. Der Spieler entwirft einen eigenen Charakter und entwickelt ihn weiter, um individuelle Ausrüstung, Equipment und mehr als 900 neue Outfit-Anpassungsoptionen zu erhalten.

NHL 19 führt mehr als 200 Legenden aus verschiedenen Eishockey-Epochen ein. Der User kann mit oder gegen die besten Spieler aller Zeiten antreten - auch der große Wayne Gretzky ist dabei. NHL 19 führt außerdem Helden-Teams ein, die die besten Spieler von gestern und heute vereinen, um ultimative Fantasie-Spiele zwischen aktuellen Superstars und Legenden der Vergangenheit zu ermöglichen, und zwar sowohl im Solo-Modus als auch im Multiplayer.

Willkommen im Freien: Eishockey kehrt zu seinen Wurzeln – sprich: auf den zugefrorenen See – zurück. Erstmals in der Geschichte der Reihe kann der Spieler im Freien Hockey League und NHL Threes sowie die neuen Modi Modi NHL Ones und Pro-Am spielen.

Fazit: NHL 19 ist ein idealer Titel, um mit virtuellen Eishockey zu beginnen. Und auch Besitzer der Vorjahresversion werden im aktuellen teil viele Neuerungen finden - Probespielen lohnt sich.

NHL 19 ist für die Xbox One (getestet) und die Playstation 4 erschienen.