später lesen Bleep, beep beep „Noa Noa!“: Das Tamagotchi ist wieder da Teilen

Twittern

Teilen



Es piepst und vibriert in der Hosentasche: Das Haustier will gefüttert werden. In den 90ern besaßen viele Teenager kleine eiförmige Schlüsselanhänger mit Display – das Tamagotchi. dpa