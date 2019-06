Rhythmus im Blut : „OCO“ bietet lustige „Pac-Man“-Variante

Zur Pixeljagd läuft in „OCO“ elektronische Musik, deren Ablauf Spieler beeinflussen können. Screenshot: Spectrum48/dpa-tmn Foto: Spectrum48.

Berlin „OCO“ von Spectrum48 ist die hippe, minimalistische Version von “Pac-Man“. Als kleiner Pixel müssen Spieler andere Pixel in einem zweidimensionalen Labyrinth einsammeln.

Die Level sind immer kreisförmig aufgebaut und drehen sich um eine imaginäre Achse in der Mitte. Spieler können ihrem Pixel nur einen Befehl geben. Per Tap hüpft er in die Luft. Das reicht aus, um alle Level zu lösen.