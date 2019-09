Werbefahnen, Plakate und Poster : Online Druckereien: Diese Vorteile bieten sie ihren Kunden

Wer heutzutage ein bestimmtes Druckerzeugnis - sei es für den privaten oder gewerblichen Bereich - benötigt, hat grundsätzlich zwei Wahlmöglichkeiten: Entweder wird mit der Produktion eine klassische Druckerei oder eine Online Druckerei beauftragt.

Immer wiederkehrend wurde Druckanbietern in den vergangenen Jahren prophezeit, dass es mit ihren Umsätzen bergab gehen wird. Schuld daran sei die sinkende Nachfrage und die zunehmende Digitalisierung in allen Branchen. Was die Kritiker allerdings zum damaligen Zeitpunkt nicht bedachten, war: Auch eine Digitalisierung der Druckbranche war möglich, wie sich in der heute noch immer wachsenden Zahl von Online Druckereien zeigt.