Spiel der Woche „Open Roads“: Ein Roadtrip durch die Vergangenheit

Das Spiel bietet eine mitreißende Geschichte über Familie, Vergangenheit und Veränderung in einer ruhigen Atmosphäre, die es den Spielern ermöglicht, sich ungestört in die Handlung zu vertiefen, ohne von Hektik oder übermäßiger Spannung überwältigt zu werden. Man übernimmt die Rolle von Tess und erkunden aus der Ego-Perspektive Orte wie das Haus der Großmutter. Man durchsucht Umgebungen, löst kleine Rätsel, wie das Finden von Schlüsseln oder das Öffnen von Türen. Das Spiel vereint geschickt detaillierte 3D-Settings mit liebevoll gestalteten 2D-Charakteren im Geiste des Nintendo DS und vermittelt so subtil das Gefühl, in die 2000er Jahre zurückversetzt zu werden.