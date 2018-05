Open Source. Kostenfreie Tools machen Schule

Sven hat es geschafft. Er hat eine Webpräsenz, einen Online-Shop, einen Video-Kanal und publiziert zahlreiche E-Books jährlich. Mit dem Erfolg hat es auch deswegen so gut funktioniert, weil Sven ein wahrer Sparfuchs ist. Wann der entscheidende Moment war, um zu investieren, hat er lange Zeit gedanklich hin- und hergewälzt. Im folgenden Interview verrät er in diesem Zusammenhang den Stellenwert von Open Source Produkten.

Sven, du hast vor zwei Jahren begonnen, ein Online-Business aufzubauen. Wie waren die Anfänge?

Sven: Rückblickend würde ich sagen: dilettantisch, sparsam und genau richtig. Diese Worte beschreiben sehr gut, wie meine Anfänge waren. Dabei muss ich sagen, dass es vielleicht auch ein Stück weit der Zeit geschuldet war. Damals waren Open Source Produkte der Hype schlechthin. Auch habe ich mich darauf gestürzt, boten sie doch viele Funktionen und das für lau. Allerdings weiß ich, dass es heute hilfreiche E-Commerce-Agenturen gibt, die selbst bei der Auswahl und der Implementierung von Open Source Produkten helfen. Wahrscheinlich hätte ich mir viel Zeit erspart. Dafür finde ich es für alle Neulinge im Online-Markt super praktisch, dass es solche Unternehmen gibt.

Welche Vorteile bieten Open Source-Lösungen?

Sven: Dazu möchte ich gerne die strategische Analyse einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation bemühen, die sich auf über 150 Seiten detailliert mit Open Source Programmen auseinandergesetzt haben, um anschließend diese Vorteile benennen zu können:

- Open Source ermöglicht die sinnvolle Verquickung von bewährten Standards und individuellen Anpassungen. Die Basis ist ähnlich und gleich, so dass das Einsparpotential groß ist, weil nicht jeder Unternehmer selbst Geld und Zeit in die Entwicklung stecken muss. Ebenfalls eine Kostenersparnis ist die Option, die Programme in Eigenregie weiterzuentwickeln. Auch genau andersrum ist dies möglich: Selbst Unternehmen können sich an Open Source Komponenten bedienen.

- - Diejenigen, die erfolgreich mit Open Source Produkten arbeiten, schwören auf die gute Qualität dieser Produkte. Hersteller von Open Source Produkten haben deutlich mehr Zeit für die Produktentwicklung. Sie müssen sich nicht hetzen lassen. Häufig macht das die Programme runder und ausgereifter.

- Die User freuen sich darüber, unabhängig zu bleiben. Anstatt ellenlange Reglementierungen als fesselnd zu empfinden, haben Open Source User vergleichsweise viele Freiheiten. Spannend bleibt an dieser Stelle die Reaktion der Softwareanbieter, die durch Open Source Anbietern mächtig unter Druck stehen.

- Ein Höchstmaß an Sicherheit ermöglicht die Transparenz, die mit Open Source Programmen einhergeht. Ein Beispiel: Kein Open Source Programmierer würde ein Hintertürchen ins Programm schreiben. Das würde viel zu schnell auffallen. Allerdings gilt auch hier: Nur die Fans von Open Source Programmen lassen diesen Pluspunkt gelten.

- Offene Standards und der Mangel an Lizenzkosten runden das Vorteils-Paket von Open Source Produkten ab.

Finden dann User überhaupt noch Nachteile?

Sven: Ja, durchaus. Allerdings sind diese recht überschaubar. Natürlich gibt es keine Gewährleistungsrechte sowie keinen Support. Dafür und genau an diesem Punkt gibt es Dienstleister wie der eingangs genannte, der diese Lücke schließt und auch Anfängern die Chance gibt, Open Source Produkte bestens einzusetzen. Der höhere Schulungsaufwand fiel für mich nicht ins Gewicht, schließlich hatte ich damals noch keine große Belegschaft. Da ich selbst Know-how im Bereich Programmierung mitbringe, war mir die Ungewissheit in punkto Weiterentwicklung egal. Diese Kniffe konnte ich selbst anwenden. Was mich allerdings selbst immer wieder geärgert hat, war die Tatsache, dass der Hersteller umsetzen kann, was er will und wie er will. Das bedeutet, dass von mir wirklich geliebte Sonderfunktionen einfach abgestellt wurden. Das hat mich dann natürlich auch geärgert.

Gibt es Open Source Projekte für jeden Online-Einsatzbereich?

Sven: Ich würde sagen, dass zwei große Säulen entscheidend sind im Online-Marketing: das Content-Management und der E-Commerce-Bereich. Im Bereich Content-Management setzen die meisten auf TYPO3 und WordPress. Ich persönliche gehöre in die Rubrik "Umsteiger". Ich war erst bei TYPO3, bin dann aber auf WordPress umgestiegen. Im Bereich E-Commerce gehören Magento, Shopware, Oxid-esales, Woocommerce und shopify zu den bekanntesten Größen, allerdings gehören nicht alle in die Kategorie Open Source.

FOTO: pixabay.com / © HutchRock (CC0 Public Domain)

FOTO: pixabay.com / © HutchRock (CC0 Public Domain)

Magento ist eine beliebte Open Source Lösung für mittelständische bis große Online Shops. Das Programm punktet mit Flexibilität und Skalierbarkeit. Shopware überzeugt mit einer guten mobilen Nutzung, Woocommerce ist der simple Klassiker ohne Kosten. Nur für bestimmte Erweiterungen und Themes werden zusätzliche Kosten fällig. PrestaShop braucht vergleichsweise wenig technischen Background. Shopify ist zwar schnell, ist aber nicht kostenfrei zu haben, sondern nur für einen monatlichen Beitrag zu haben.

Gibt es denn noch andere Stellschrauben, die dir beim Sparen geholfen haben?

Sven: Oh ja. Ich habe zunächst meine Buchhaltung selbst gemacht. Das war zwar sehr ineffizient, weil das für mich Neuland war. Allerdings hatte ich so die Möglichkeit, es von der Pike auf zu lernen. Mittlerweile habe ich mir ein günstiges Buchhaltungsprogramm angeschafft und teile mir die Arbeit mit meinem Buchhalter und meinem Steuerberater.

Als Grundsatz würde ich raten, nur an den Stellen an Professionalität zu sparen, wo auch ein sicheres Ergebnis herauskommen kann. Es macht keinen Sinn, die Programmierung eines Webshops selbst zu machen, wenn dieser dann schlecht wird oder nicht funktioniert. Es macht auch keinen Sinn, die Steuererklärung selbst zu machen, wenn dann Ärger mit dem Finanzamt droht.