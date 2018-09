später lesen Stiftung Warentest Passende Fernseher-Größe mit Pappe an der Wand ermitteln FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Vor dem Kauf eines neuen Fernsehers hilft es, sich die Dimensionen des Geräts in den eigenen vier Wänden deutlich zu machen. Denn wenn sie beim Händler stehen, wirkten die Geräte nicht so groß wie später zu Hause, erklärt die Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift „test“ (Ausgabe 10/2018). dpa