Fotos von den Sternschnuppen Perseiden mit Weitwinkel und Langzeitbelichtung einfangen

Rund um den 12. August sind die kleinen Sternschnuppen der Perseiden in diesem Jahr am besten zu sehen. Wer sich das Himmelsschauspiel am Montagabend ansehen will, braucht zunächst vor allem eines: einen dunklen Ort ohne viel Licht in der Umgebung. Also besser hinaus aufs Land fahren und da möglichst hoch. Ist das nicht möglich, reicht natürlich auch der heimische Balkon, ein Dach oder einfach eine freie Fläche mit einem bequemen Stuhl und freiem Blick zum Himmel.