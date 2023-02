Datenschutz : Perso schwärzen bei Online-Verträgen

Der Personalausweis ist die Heimat vieler sensibler Daten. Für Verträge unnötige Angaben in Perso-Kopien sollte man besser schwärzen - und zwar irreversibel mit dem Filzstift. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn

Hannover Wer online etwa einen Telekommunikationsvertrag abschließen möchte, soll oft eine Kopie des Ausweises einreichen. Aber darauf finden sich auch Angaben wie Körpergröße oder Augenfarbe. Muss das sein?

Ein Personalausweis enthält zahlreiche personenbezogene und sensible Daten, die die Besitzerin oder der Besitzer in aller Regel gut geschützt wissen möchte. Trotzdem kommt es gerade im Netz häufig vor, dass man aufgefordert wird, eine Perso-Kopie hochzuladen oder zu mailen, etwa von Internet-Providern beim Abschluss von Telekommunikationsverträgen.

Das Schwärzen sollte man aber nicht am Rechner - etwa mit einem PDF-Editor - vornehmen, da so eine digitale Schwärzung in einer PDF-Datei im Zweifel wieder rückgängig gemacht werden kann, warnen die Experten.