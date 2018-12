Ob zur Weihnachtszeit oder zum Geburtstag – immer wieder stellen Sie sich die Frage, welches Geschenk wohl am besten beim Gegenüber ankommt. Sicherlich können Gutscheine, Blumen oder Ähnliches eine Freude bereiten, doch sind diese Präsente meist nicht sehr individuell. Wer jedoch zu einem persönlichen, einzigartigen Geschenk greifen möchte, gestaltet ein Produkt, das auf Fotos basiert.

Ein Rückblick über das gesamte Jahr

Ein Foto kann mehr als tausend Worte ausdrücken. In einem einzigen Schnappschuss können eine Vielzahl an Gefühlen, Erinnerungen und wertvollen Momenten verewigt werden. Ebendiese eignen sich dazu, ein Geschenk zu erstellen, welches individuelle und persönlich ist.

Für frischgebackene Omas und Opas kann ein Kalender, mit den schönsten Schnappschüssen der Enkelkinder perfekt geeignet sein.

Achten Sie darauf, dass Sie jeden Monat des Jahres mit einem anderen wundervollen Augenblick versehen. So begleiten die Enkelkinder Oma und Opa durch das ganze neue Jahr, was immer wieder sehr berührend ist.



Eine weitere tolle Idee ist ein Kalender, der die Haustiere des Beschenkten oder der Beschenkten präsentiert. Atemberaubende Aufnahmen, die an die schönsten gemeinsamen Stunden mit dem liebsten Tier erinnern, kommen sicherlich das ganze Jahr über gut an.



Für Liebespaare, die erst frisch verheiratet sind, können Sie einen Kalender gestalten, der die zwölf schönsten Erinnerungen der Hochzeit oder der Flitterwochen vereint. Ein solcher Kalender schafft es das ganze Jahr über, diesen schönsten Moment im Leben noch einmal präsent zu machen. Wer wünscht sich nicht aufs Neue, jeden Tag das Liebesglück in vollem Umfang zu spüren.

Welche Druckerpatronen sollten Sie einsetzen?

Damit die Qualität des Geschenks optimal wird, benötigen Sie einen Drucker sowie qualitativ hochwertige Patronen. Für eine schlechte Druckqualität gibt es zahlreiche Ursachen. So kann der Grund in den Tintenpatronen liegen. Sind diese veraltet, also schon lange Zeit nicht mehr in Gebrauch gewesen? Dann kann es sein, dass sich die Öffnung, aus der die Tinte austreten soll, zugesetzt hat. Mittels einer Nadel können Sie diese vorsichtig von angetrockneten Resten befreien.

Sollte dies die Druckqualität nicht verbessern, empfiehlt es sich den Stromanschluss zu prüfen. In manchen Fällen ist das Kabel des Druckers beschädigt, sodass er nicht alle Signale empfängt. Während des Druckvorgangs unterbricht die Verbindung, sodass das Foto nicht vollständig ausgedruckt wird.



Ebenso kann eine schlechte Bildqualität auch am unpassenden Drucker liegen. Industriedrucker beispielsweise sind darauf ausgelegt, viele Seiten Text, meist in schwarz-weiß auszudrucken. Möchten Sie mit einem solchen Gerät Fotos drucken, leidet die Qualität massiv. Für perfekte Fotos empfiehlt sich ein Laserdrucker.