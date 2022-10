Angeschaut und ausprobiert : Pixel 7 und Pixel 7 Pro im Test: Schärfer als je zuvor

Berlin Google-Smartphones haben in den vergangenen Jahren zwar stets die Fachwelt überzeugt, sich aber nur mäßig verkauft. Nun unternimmt der Internetkonzern einen neuen Anlauf, aus der Nische zu kommen.

Als einen Verkaufsschlager kann man Googles Pixel-Smartphones nicht bezeichnen. Seit der Pixel-Premiere im Jahr 2016 konnte der Konzern insgesamt gerade mal knapp 28 Millionen Geräte absetzen. So ein Volumen geht bei Samsung durchschnittlich in fünf Wochen über den Ladentisch.

Es bleibt beim markanten Kamerabalken

Alles fällt eine Nummer kleiner aus

Hilfreiche Video-Funktion zur Gesichtsverfolgung

Obwohl sich an den technischen Werten der verbauten Kameras im Vergleich zum Vorgängermodell Pixel 6 Pro kaum etwas getan hat, hat hier das Pixel 7 Pro einen Schritt nach vorne gemacht, nicht nur beim Kontrastumfang, sondern auch bei der Hauttonwiedergabe, Belichtung und der effektiven Nachschärfefunktion bei Bewegungsunschärfen. Das Nachschärfen funktioniert sogar bei alten verwackelten Digitalfotos, die sich in Google Fotos befinden, zumindest in den meisten Fällen.

Kino-Modus mit Hintergrund-Unschärfe

Videos sind jetzt in einer 4K-Auflösung und 60 Frames pro Sekunde auf allen Linsen möglich. Dabei wurde die Stabilisierung erneut verbessert. Außerdem bieten die Pixel-Geräte nun einen sogenannten Kinomodus. Dabei errechnen die Google-Chips künstlich eine Hintergrund-Unschärfe wie in richtigen Hollywoodstreifen. In der Praxis funktioniert auch recht gut. Nur selten tauchen fehlplatzierte Unschärfen an Kanten auf. Der Kinomodus ist aber nur in einer Full-HD-Auflösung verfügbar, nicht in 4K.