Archäologie zum Hören Fausta, Konstantin und Philosophen: Ein berühmtes Deckengemälde und seine Geschichte

Die Geschichte des Kunstwerks erinnert aber auch an eine Ehetragödie am Hof des römischen Kaisers Konstantin und an die Errichtung des ältesten Kirchenbaus in Deutschland: Eine zentrale Figur des Gemäldes könnte Fausta, die Ehefrau des einst in Trier residierenden Kaisers, darstellen - und die im Jahre 326 nach Christus zusammen mit ihrem Stiefsohn Crispus hingerichtet wurde.