Geschichte zum Hören : Podcast: Als Ausonius nach Trier zog - und die Mosella verfasste

Trier Decimus Magnus Ausonius ist vor allem für ein Werk berühmt, mit dem er vor 1700 Jahren einem Fluss ein literarisches Denkmal setzte. Doch der Dichter war mehr als nur ein Poet: Über sein Leben und seine Rolle als Erzieher des späteren römischen Kaisers Gratian weiß ein Historiker der Uni Trier mehr zu erzählen - in der neuen Folge unseres Geschichts-Podcasts „Porta“. Hier reinhören.

In einer Zeit, in der die römischen Herrscher permanent um die Sicherung der Grenzen des Imperiums kämpfen, schreibt ein Gelehrter am Hof des Kaisers Gratian in Trier eine Lobeshymne auf die Mosel. Warum und wie Ausonius` Wirken über die des reinen Erziehers hinausging, erzählt Christian Rollinger, Historiker an der Universität Trier, in der neuen Folge des History-Podcasts „Porta“ von volksfreund.de