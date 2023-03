Geschichte zum Hören Vater, Sohn, Revolution: Die Valdenaires an Saar und Mosel (Podcast)

Doch Liberale und Demokraten fordern Mitsprache und ein geeintes Deutschland, welches zu dieser Zeit aus einer Vielzahl von Staaten wie Preußen, Baden und Sachsen besteht. Diese Forderungen treffen auf eine Gesellschaft, die zugleich mit einer anderen Revolution, der industriellen, allmählich klarkommen muss: Zunehmende Mechanisierung und Bevölkerungswachstum sorgen in Städten für Zuwanderung und Leben auf engstem Raum und verstärken in ländlichen Gebieten Armut und Hunger. Nicht wenige wandern aus, nach Brasilien oder in die USA. Es ist in dieser Zeit - die auch Karl Marx, den Begründer des Kommunismus, beeinflussen wird - in der Nikolaus Valdenaire und sein Sohn Viktor an der Saar leben. Und die sie 1848 zu Protagonisten einer Revolution werden lässt.