Podcast : Geschichte Luxemburgs: Wie eine Grafschaft an der Alzette zum Großherzogtum aufstieg

Audio Basiswissen Geschichte: Luxemburg ist das einzige Großherzogtum - weltweit. Aber warum? Und wieso ist das Land in Europa nicht ein Königreich oder eine Republik? In unserem History-Podcast gibt es die Antwort. Hier kann man ihn aufrufen.

Das Großherzogtum Luxemburg ist nicht größer als das Saarland - seine Fürsten haben aber in der deutschen Geschichte eine große Rolle innegehabt. In unserer Reihe "Porta - Basiswissen" erklären wir, wie ein Graf vor 1000 Jahren die Fundamente des heutigen Luxemburgs legte - und wieso das Land in Westeuropa bis heute ein Großherzogtum ist.

Im Zeitalter moderner Gesellschaften ist es übrigens überraschend, dass weiterhin Fürsten an der Spitze europäischer Demokratien stehen, sei es nun in Spanien, Großbritannien, Belgien, Dänemark oder eben Luxemburg - wenn auch heutzutage nur mit repräsentativen Aufgaben betraut. In anderen Staaten des Kontinents machten die Adeligen im Laufe des 20. Jahrhunderts republikanischen Staatsoberhäuptern Platz. In Deutschland war dies bereits 1918 der Fall, in Frankreich sogar schon 1870/71. Und auch in Luxemburg war es vor etwas mehr als 100 Jahren nicht ausgeschlossen, dass die Republik eingeführt werden würde - was dann doch nicht erfolgte. Und Luxemburg bis heute von einem Großherzog „regiert“ wird.