True Crime Podcast: Als die 19-jährige Margarethe K. getötet wurde – Auf den Spuren eines Mordes mitten in Bitburg

Was sie auch belastet hat, waren Unterstellungen aus der Umgebung: „Wir wären durch die Zeitungen reich geworden. Es wurde so viel dummes Zeug erzählt.“ Damit will sie endlich aufräumen. Was sie nicht in Ordnung fand an der damaligen Berichterstattung, war die Anschuldigung der überregionalen Presse, dass niemand auf die Schreie reagiert habe. Es stört sie auch heute wieder, dass ein Bitburger, der den Fall in den sozialen Medien wieder ans Licht geholt hat, dabei anklagt: „In dieser Stadt wollte man die heile Welt zwischen Deutschen und Amerikanern nicht belasten“. Die Schwester der Ermordeten will nicht, dass Bitburg und die Menschen von damals beschuldigt werden. „Sie können nichts dafür.“