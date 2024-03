Geschichte der Region Podcast: Ein Trierer Revolutionär kämpft für die Demokratie – und wird hingerichtet

Auch in der Region Trier fällt dieser Aufstand auf fruchtbaren Boden, die Rede ist vom "schlimmsten Punkt in der Provinz". Der katholisch geprägte Raum in der Eifel und an der Mosel gehört seit 1815 zum protestantischen Königreich Preußen, Armut und soziales Elend sind verbreitet. Schon bald wird eine gesamtdeutsche Nationalversammlung gewählt, mit Sitz in Frankfurt am Main. Am 27. März 1849 wird hier die erste demokratische Verfassung Deutschlands verabschiedet, in der Frankfurter Paulskirche – dort versammelten sich damals die ersten frei gewählten Parlamentarier.