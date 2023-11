Das sind die Podcasts von volksfreund.de Geschichte(n) zum Hören: Über Verbrechen, Stadtmenschen und alte Römer

Zum Beispiel gehen wir der Frage nach, wie der vermögende Römer Lucius Gamburio um 200 nach Christus in der Eifel gelebt haben mag - denn auch wenn nur sein Name und die Nennung einer großzügigen Spende an das Bitburger Theater bekannt sind, lässt sich doch mehr über diese antike Zeit erfahren (hier den Podcast aufrufen). Etliche Jahrhunderte später, im Jahre 1326, bietet die junge Gräfin Loretta an der Mosel dem mächtigen Erzbischof von Trier die Stirn - Frauenpower im Mittelalter (Podcast hier aufrufen). Und als 1789 die Französische Revolution ausbricht, kommen erst Flüchtlinge in die Region, die um ihr Leben fürchten (auch hierzu können Sie einen Podcast hören) und dann der Kaiser höchstpersönlich - aber aus ganz anderen Gründen.