Geschichte zum Hören Zeitzeugin erinnert sich: So war die Prümer Kalvarienberg-Katastrophe (Podcast/Fotos)

Der 15. Juli 1949 in Prüm: Gegen 19 Uhr wird an diesem sommerlichen Freitagabend die Feuerwehr alarmiert. In einem der beiden Stollen des Munitionslagers am Kalvarienberg hat sich ein Feuer entwickelt. Eine Rauchsäule zeugt von der Gefahr. Die Prümer Wehr kann den Brand nicht löschen. Rasch werden die Bürger informiert und, so gut das noch geht, aus der Stadt geschickt oder gefahren. Etwa 2700 von ihnen schaffen es hinaus.