Melancholische Episoden : „Puzzle Stories“ bringt Spieler zum Grübeln

In jeder Episode von „Photographs - Puzzle Stories“ warten völlig neue Inhalten und Charaktere. Screenshot: EightyEight/dpa-tmn Foto: EightyEight.

Berlin „Photographs - Puzzle Stories“ ist eingängig und kurz, dennoch abwechslungsreich und erzählt gleich mehrere interessante Geschichten.

Die erste Geschichte handelt etwa von einem Alchemisten, dessen Tochter an einer schweren Krankheit leidet. Währenddessen lösen Spieler Schieberätsel, bei den der Alchemist und seine Tochter gleichzeitig über ein Spielfeld an den richtigen Platz geschoben werden müssen. Wird ein Rätsel gelöst, wird die Geschichte in kurzen Häppchen weitergesponnen, bis sie schließlich zum Ende kommt und neue Episoden zur Auswahl bereitstehen.