Quiz zum Tag der französischen Sprache „Bonjour, ça va?“: Wie gut können Sie französisch?

Schätzungsweise gibt es etwa 2.000 französische Wörter im Deutschen. Warum benutzen wir so viele Wörter aus unserem Nachbarland? Das hat mit der Geschichte zu tun. Im Mittelalter war Französisch angesagt, vor allem in der Oberschicht. Napoleons Eroberungen in Europa trugen auch zur Verbreitung der Sprache bei.