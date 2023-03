Quiz Führerscheinprüfung: Testen Sie ihr Wissen!

Wer in Deutschland einen Führerschein haben will, muss neben einer bestimmten Zahl an Fahrstunden gleich zwei Prüfungen ablegen: eine praktische, bei der ein Prüfer mitfährt und das Verhalten des Prüflings bewertet - und eine theoretische, in der Wissen zur Straßenverkehrsordnung und zum Führen eines Fahrzeugs abgefragt wird.