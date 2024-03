Technik-Splitter Retro-Design: Vom Soundsystem bis zur Sofortbildkamera

Fujifilm hat eine neue Kamera für Sofortbilder in klassischer Größe (62 mal 46 mm) im Programm. Auffällig bei der Instax Mini 99 ist ihr Gehäuse im Retro-Design. Was man von außen nicht sieht, sind LED, die analoge Farbeffekte in die Aufnahmen hineinbringen können. Sechs sind es an der Zahl: Warm Tone, Faded Green, Sepia, Light Leak, Soft Magenta und Light Blue. Sie lassen sich ebenso per Rädchen einstellen wie die Bildhelligkeit.