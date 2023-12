Geschichte zum Hören Mithras, Sol und Jesus: Warum wir Weihnachten am 25. Dezember feiern

Doch Mithras ist an diesen Tagen auch relevant in einem anderen Bereich: dem Weihnachtsfest der Christen. Denn am 25. Dezember wird nicht nur die Geburt des Sohn Gottes gefeiert - auch die Mithras-Anhänger ehrten ihr „Idol“ an diesem Tag. Und ebenso wurde einer anderen Gottheit der Römer, dem Sol Invictus (der unbesiegte Gott), an diesem Tag gehuldigt. Wie das alles zusammenhängt, erfahren Sie in der neuen Episode unseres Podcasts „Porta - Das Tor zur Geschichte“ im Gespräch mit dem Trierer Historiker Lothar Schwinden.