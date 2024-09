Ab in die Vergangenheit Sagenhaftes Game: „Age of Mythology: Retold“

Das Game bietet verschiedene Spielmodi. Für Neulinge bietet sich zum Start der Kampagnenmodus an. In über 40 Missionen lernt man nicht nur die Mechaniken des Spiels kennen, sondern erlebt auch zahlreiche mythische Abenteuer. Von der Schlacht um Troja bis zum Kampf gegen Eisriesen in Midgard führt jedes Kapitel tiefer in die verschidensten Sagenwelten.