Handy als Geldbörse : Samsung Pay unterstützt Gemeinschaftskonten

Schwalbach/Taunus Samsungs Dienst zum kontaktlosen Bezahlen mit dem Smartphone ist in Deutschland vor knapp einem Jahr gestartet. Seitdem war eine bestimmte Nutzungsart ausgeklammert. Das ändert sich jetzt.

Im Geschäft bezahlt man per Smartphone, indem man das entsperrte Gerät an das Bezahlterminal hält - ganz genau so, wie man es mit Kredit- oder Girokarten macht, in denen auch ein NFC-Chip für kontaktloses Bezahlen steckt. Zumindest im Inland fallen für kontaktlose Zahlungen in aller Regel keine Gebühren an.