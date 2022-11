App-Tipp : Schiffspost: Den Kreuzfahrtriesen auf der Spur

Berlin Seepositionen, Routen und Häfen, wo festgemacht wird: Es gibt eine Seite, die alle diese Informationen sammelt. Und zwar für Kreuzfahrtschiffe.

Royal Caribbean wird ihrem Namen gerecht. Fast alle Kreuzfahrtschiffe der Reederei tummeln sich in der Karibik. Die „Jewel of the Seas“ läuft etwa gerade Bonaire an. Die Insel liegt vor der Küste Venezuelas, gehört aber direkt zu den Niederlanden.