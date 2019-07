Angeklickt&angetippt : Screenshots sind unter Windows 10 ein Kinderspiel

Berlin Die „Druck“-Taste für Screenshots des gesamten Bildschirms sind unter Windows ein Klassiker. Alternativ funktioniert auch „Windows+Druck“. Dann gibt es per kurzem Bildschirmflackern noch eine Rückmeldung, dass der Screenshot aufgenommen wurde.

In allen drei Fällen wandert das Bildschirmfoto in den Zwischenablage-Speicher und kann etwa per „Strg+V“ in eine Mail, ein Dokument oder in eine Bildbearbeitung wie Paint eingefügt werden. Bei der Bildbearbeitung gibt es dann die Möglichkeit, den Screenshot etwa als JPG-Datei abzuspeichern.