Podcast „Porta“ Geschichte zum Hören: Als in der Steipe in Trier gezecht und gefeiert wurde (Fotos)

Hand auf Herz: Wie oft gehen wir an Gebäuden vorbei ohne auf die mitunter vielen Details an ihren Fassaden zu achten? So wie im Fall der imposanten Steipe am Hauptmarkt in Trier. Tagein tagaus eilen hier wohl „miljunen Leit“ – Passanten und Touristen, Fahrrad- und Paketfahrer – zu ihren Zielen, vielleicht ohne genauer hinzuschauen. Hoch zu einem der beiden Jungs zum Beispiel, die in Stein gemeißelt an den Ecken des gotischen Steipe-Baus (errichtet ab 1430) über den Hauptmarkt blickend seit Ewigkeiten ihre Wache schieben.