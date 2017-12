später lesen Still halten Selfissimo ist eine Selfie-Fotobude für iPhones FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Twittern

Teilen



Selfies mal in Schwarz-Weiß aufnehmen? Googles Experimentierabteilung hat hierfür Selfissimo geschaffen. Die Kamera-App für <a href="https://itunes.apple.com/us/app/selfissimo/id1300685851?ls=1&mt=8" target="_blank">iOS</a> tut genau, was ihr Name andeutet: Selfies schießen. dpa