„Felix the Reaper“ : Sensenmann sucht die Liebe

„Felix the Reaper“

„Felix the Reaper“ kommt mit einer gehörigen Portion Humor auf PC, Mac und Konsolen. Foto: dpa-tmn.

Berlin Was macht der Tod eigentlich nach Feierabend? Dieser nicht ganz unspannenden Frage geht „Felix the Reaper“ nach und erzählt eine Geschichte von Liebe und einem Leben im Schatten.

Wie lebt eigentlich der Tod? Eine interessante Frage, der sich das Entwicklungsstudio Kong Orange in „Felix the Reaper“ widmet. Das Spiel im Vertrieb von Daedalic Entertainment erzählt die Geschichte von Sensenmann Felix. Er ist im wahrsten Sinne unsterblich in Betty verliebt.