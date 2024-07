Neues Feature Signal-Messenger: Upgrade für Videokonferenzen kommt

Hoch die Hand, „ich hab' was zu sagen!“: Das geht jetzt auch in Videokonferenzen im Signal-Messenger. Mit der jüngsten Version erhalten Nutzerinnen und Nutzer neue Funktionen, um etwas Ordnung in Video-Calls zu bringen. Zusätzlich zur „Hand heben“-Geste können nun per Emoji-Reaktion auch Stimmungsbilder abgegeben werden. Neben Herzen, Daumen hoch und Daumen runter können Beiträge mit beliebigen Emojis gekennzeichnet werden - dann ist schnell klar, wie gut ein Vorschlag im Plenum ankommt.