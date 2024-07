Rechtschreibprüfung So ändern Sie die Autokorrektur-Sprache auf dem iPhone

Die Wortvorschläge und die Autokorrektur sollten sich durch die automatische Spracherkennung auch dann anpassen, wenn Sie die deutsche Tastaturbelegung beibehalten aber einige Wörter in einer Fremdsprache eingeben, so „heise online“. Wichtig ist, dass die benötigten Sprachen in den iOS-Einstellungen aktiviert sind. Nur dann funktioniert die automatische Umstellung.