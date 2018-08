später lesen Kryptojacking So bereichern sich Hacker heimlich über fremde PCs FOTO: Jochen Lübke FOTO: Jochen Lübke Teilen

„Das System hat in der letzten Stunde Malware gefunden“, heißt es in der Mail, die Hajo Löffler an diesem Vormittag im Computerraum der Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf bei Kiel erhält. Es ist Mitte Januar und im Internet kostet eine Einheit Bitcoin noch immer so viel wie ein Kleinwagen. Von Karolin Rothbart, dpa