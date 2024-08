Spurlos surfen So deaktivieren Sie das Datensammeln in Firefox

Mit PPA würden keine Informationen über Browsing-Aktivitäten an irgendwen gesendet, betonte Mozilla zur Einführung des Features vor einigen Wochen. Werbetreibende Seiten würden nur aggregierte Informationen erhalten, mit denen Basisfragen über die Effektivität ihrer Anzeigen beantwortet würden. In dem Beitrag hieß es auch, dass zunächst eine kleine Anzahl an Websites die neue Funktion testen würden.