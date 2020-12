Eiskalt erwischt : So geht's dem Smartphone bei Minusgraden

Unter zehn Grad verliert der Akku rapide an Leistungsfähigkeit. Also schnell wieder in die warme Tasche mit dem Smartphone. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin Pünktlich zum Dezember rutscht das Thermometer vielerorts deutlich unter null Grad. Und während Menschen frösteln, verrichten Mobiltelefone unbeeindruckt ihren Dienst? Nicht ganz.

Regel Nummer eins: Das Smartphone stets warm halten. Das funktioniert am leichtesten, indem man das Telefon nah am Körper trägt und per Headset telefoniert, statt es am Ohr der Kälte auszusetzen. Warm aufgehoben ist das Smartphone winters in einer Extra-Hülle - von der Neoprentasche bis zur Handysocke. Eine Hülle empfiehlt sich etwa auch, wenn das Smartphone fern vom Körper in Taschen oder im Rucksack steckt, also überall dort, wo es letztlich auch eiskalt ist.