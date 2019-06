Ran an die Kamera! : So gelingen Einsteigern tolle Fotos

So gelingen Einsteigern tolle Fotos

Ran an die Kamera!

Immer wieder die Perspektive ändern, lautet die Devise. Diese kleine Blume lässt sich am besten in Bauchlage ablichten. Foto: Andrea Warnecke.

Düsseldorf Viele moderne Smartphones haben recht gute Kameras. Das reicht für schöne Schnappschüsse. Wer mehr Ansprüche an die Fotoqualität stellt und mehr Möglichkeiten für Aufnahmen möchte, kommt aber weiterhin nicht um Spiegelreflex- oder Systemkameras mit Wechselobjektiven herum.

Doch der Umgang mit ihren vielen Optionen will gelernt und vor allem trainiert sein. Eine Frage, die sich viele Hobbyfotografen zu Beginn stellen, lautet: manueller Modus oder Automatik? „Generell sind die aktuellen Kameramodelle stark im Automatikmodus“, erklärt Fotografin und Trainerin Alexandra Evang . Für einen blutigen Anfänger sei diese Einstellung daher auf jeden Fall geeignet.

Auf Dauer sollte der Anspruch aber sein, selbst die Einstellungen vorzunehmen. Weg vom „Knipsen im Automatikmodus“ hin zum „bewussten Fotografieren“, so formuliert es Fotograf Manuel Oyen , der Workshops für Anfänger gibt. Er meint: Die Entscheidung, was korrekt belichtet oder was scharf werden soll, sollte man nicht der Kamera überlassen.