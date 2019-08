Tipps und Tricks : So sparen Sie beim Onlineshoppen

So sparen Sie beim Onlineshoppen

Shopping - für viele ein Hobby, dem sie regelmäßig nachgehen. Wer nicht aufpasst, für den kann ein Shopping-Trip bei einem Online-Shop schnell teuer werden. Doch es gibt einige Tipps und Tricks, die dabei helfen, beim Online-Shoppen Geld zu sparen.

Eine immer häufiger genutzte Sparmöglichkeit sind Cashbacks. Wer mit Cashback Geld sparen möchte, muss dafür nicht viel tun. Diverse Portale versprechen nach einer Registrierung saftige Prämien - vorausgesetzt man ruft den bevorzugten Onlineshop über das Portal auf. Durch die Weiterleitung erhalten solche Portale vom Onlineshop Prämien, von denen sie einen Teil an den Verbraucher zurückgeben. Neben Punkten, die in Prämien eingetauscht oder beim nächsten Supermarkt-Besuch eingelöst werden können, sind auch echte Geldprämien möglich.

TIPP: In der Regel muss ein bestimmter Betrag auf dem Kundenkonto erreicht werden, bevor eine Auszahlung möglich ist.

Der eigentlich aus den USA bekannte Black Friday bietet mittlerweile auch in Deutschland einiges an Spar-Möglichkeiten. Am Freitag nach Thanksgiving bieten viele Online-Shops besonders günstige Schnäppchen. Doch auch andere Rabatt-Tage sind für Spar-Füchse wie geschaffen. Der berühmte Sommerschlussverkauf und der Winterschlussverkauf sind weitere Beispiele, die ein hohes Sparpotenzial bieten. Auch Neueröffnungen oder Wiedereröffnungen gehen meistens mit Rabatten einher.