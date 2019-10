Online Casinos : So verändert sich die Glücksspielindustrie in Deutschland

Die Glücksspielindustrie ist in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bereits im Jahr 1957 entstand mit der Gauselmann-Gruppe eines der wichtigsten Unternehmen in diesem Bereich. Heutzutage ist die in Espelkamp ansässige Firma mit über 10.000 Mitarbeitern weltweit tätig und vertreibt Spielautomaten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Darüber hinaus betreibt die Gruppe in vielen Ländern Bingo- und Spielhallen. Doch in den letzten Jahren befindet sich die Glücksspielindustrie in Deutschland im Wandel.

Zwar sind die Spielhallen in Deutschland noch immer sehr beliebt. Das große Wachstum gibt es in der Branche aktuell aber im Bereich der Online Casinos. Diese boomen sehr stark und insbesondere junge Menschen bevorzugen sie im Vergleich zu Spielhallen und staatlichen Spielbanken. Doch was genau begünstigt diese Entwicklung und welche Konsequenzen hat das für die Spieler?

Die Vielfalt der Online Casinos

Online Casinos gelten als sehr vielfältig. Während eine Spielhalle in der Regel nur Automaten von einem oder zwei Herstellern hat, kann ein Online Casinos seinen Spielern eine deutlich größere Auswahl anbieten. So gibt es mehr als ein Dutzend große Spieleprovider, mit denen die großen Online Casinos zusammenarbeiten.

Außerdem haben die Spieler schon bei der Wahl des Online Casinos eine enorm große Auswahl. Dadurch können sie immer wieder in den Genuss von Angeboten kommen.

Viele Online Casinos orientieren sich dabei an Feiertagen oder wichtigen Ereignissen. Deshalb gibt es aktuell die Möglichkeit, bei einigen Anbietern einen Oktoberfest Casino Bonus zu nutzen. Zu anderen wichtigen Ereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft oder der Olympiade können die Spieler ebenfalls damit rechnen, dass sie in den Genuss von Aktionen in Online Casinos kommen.

Der Markt wird internationaler

Lange Zeit war es überwiegend die deutsche Gauselmann-Gruppe, die die Spielhallen und die Gastronomie mit Glücksspielgeräten versorgte. Die Firma Novomatic aus Österreich positionierte sich aber ebenfalls in diesem Markt und konnte sich mit beliebten Spielen wie Book of Ra die Gunst der Spieler sichern. Wer in der heutigen Zeit eine große Spielbank betritt wird aber feststellen, dass es neben diesen beiden Unternehmen noch viele weitere Hersteller von Spielautomaten gibt. Dadurch wird die Auswahl auch in diesem Bereich immer größer und die Spieler profitieren von mehr Abwechslung.

Die Zukunft liegt im Internet